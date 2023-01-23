Ректор РАНХиГС Мау, которому вменяли мошенничество на 21 миллион, потерял пост

Ректор РАНХиГС Владимир Мау уволен по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. И.о. главы академии назначен проректор учреждения Алексей Комиссаров. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Алексей Комиссаров работает в академии с 2017 г. Помимо должности проректора он занимает пост директора института Высшей школы государственного управления РАНХиГС. С 2018 г. также является директором АНО "Россия – страна возможностей". Ранее Алексей Комиссаров в течение двух лет возглавлял Фонд развития промышленности, работал на различных должностях в правительстве Москвы.

Напомним, 30 июня 2022 г. Тверской суд Москвы отправил Мау под домашний арест по делу о мошенничестве, общий ущерб по которому превышает 21 млн рублей. Также сообщалось, что Мау вместе с бывшим замминистра просвешения РФ Мариной Раковой обвиняются в фиктивном трудоустройстве в вуз 12 человек. Позже Мау вернулся на работу в академию в прежнем статусе. В октябре 2022 г. стало известно, что дело Мау закрыли. В начале ноября 2022 г. стало известно, что Мау уехал в Израиль.