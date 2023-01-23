23 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

Евгений Пригожин предложил ввести уголовную ответственность за "гламуризацию армии"

Генерал-полковник Виктор Заварзин встал на сторону генерал-лейтенанта Виктора Соболева, который назвал бритье для военнослужащих «элементарным требованием воинской дисциплины». Свое мнение по этому поводу высказал бизнесмен Евгений Пригожин, отвечая на запрос издания «Глас народа».

Предприниматель назвал заявления генералов «гламуризацией армии», за которую, по его мнению, нужно ввести уголовную ответственность. Он напомнил, что солдаты на передовой заняты защитой Родины и не должны отвлекаться на подобные глупости. Тех, кто пытается заставить бойцов думать о своем внешнем виде, бизнесмен назвал «кучкой клоунов».

«А кучка клоунов пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство. Я считаю, что необходимо принять законодательное ограничение и суровейшее наказание с тюремным сроком до 50 лет за гламуризацию армии», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

По словам предпринимателя, во время боевых действий многое воспринимается иначе. Так, женщины-военкоры «лезут в самое пекло» и получают ранения, а экс-заключенные воюют не хуже, чем гвардейские части.

Обязательное бритье среди солдат ранее раскритиковал и глава Чечни Рамзан Кадыров, Пригожин в шутку предложил ему отрастить бороду вдвое больше за них обоих.

Теги: евгений пригожин, гламуризация армии, кадыров, генерал соболев



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