23 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Phil Noble / Reuters

Бывший замглавы Тугулымского округа отправится в колонию за взятку при строительстве детсада

Талицкий районный суд отправил в колонию бывшего заместителя главы Тугулымского городского округа за крупную взятку при строительстве детского сада.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в декабре 2014 года управление образования округа по итогам торгов заключило договор с одной из строительных компаний на строительство детского сада на 150 мест в пос. Юшала.

Обвиняемый позвал гендиректора компании в свой кабинет и предложил ему дать себе взятку в размере 2% от стоимости муниципального контракта, что приравнивалось к 2 млн руб. За это чиновник пообещал принять абсолютно все работы строителей - даже невыполненные, а также поручить своим сотрудникам подписать акты приемки работ по форме КС-2 и КС-3.

Руководитель организации согласился с предложением, передав замглавы округа банковскую карту, куда с апреля по декабрь 2015 года перечислил свыше 1,4 млн руб. Полностью оговоренную сумму экс-чиновник так и не получил - его "сдал" сам гендиректор компании.

Бывшему теперь уже чиновнику суд назначил ему 8 лет исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 3-х кратной суммы взятки, а именно свыше 4,2 млн руб.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Теги: Тугулымский округ, колония, суд, взятка, детсад



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