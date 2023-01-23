23 Января 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.ru

СВР: Киев складирует на украинских АЭС ракеты и западные боеприпасы

Служба внешней разведки РФ заявила о наличии достоверных данных о том, что украинская армия складирует предоставляемые Западом вооружения и боеприпасы на территориях атомных электростанций (АЭС).

По словам директора ведомства Сергея Нарышкина, на украинских АЭС размещаются ракеты к комплексам РСЗОHIMARS и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийские боеприпасы большого калибра.

В частности, в конце 2022 года через железнодорожную станцию "Рафаловка" на Ровенскую АЭС из-за рубежа было доставлено несколько вагонов боеприпасов, сообщили в СВР.

Поясняется, что Киев размещает боеприпасы на территории АЭС, потому что ВС РФ не будут наносить удары по этим складам из-за риска ядерной катастрофы.

"Хочется надеяться, что в Киеве никому не придет в голову специально подорвать такие склады в расчете выклянчить у США и их союзников еще больше оружия и боеприпасов", — приводит РИА Новости слова Нарышкина.

Теги: киев, аэс, ракеты, боеприпасы, свр



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