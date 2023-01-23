23 Января 2023
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области впервые за семь месяцев увеличилась инфляция

В декабре прошлого года годовая инфляция в Свердловской области выросла до 11,8% после 11,6% в ноябре. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.
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По данным банкиров, это ее первое увеличение за последние семь месяцев: с мая 2022 года она ежемесячно снижалась, при этом годовой темп прироста цен на Среднем Урале остается ниже, чем в целом по стране – 11,9%. Основной причиной ускорения инфляции в регионе в декабре стало подорожание услуг: в частности, на это повлиял перенос сроков индексации тарифов на ЖКУ с июля 2023 года на декабрь 2022 года.

Как отметили в управлении, в Свердловской области замедлился рост цен на муку, хлеб, выпечку, макароны и гречневую крупу. Продолжил замедляться и рост цен на непродовольственные товары. На новые автомобили и сопутствующие товары он замедлился из-за сдержанной потребительской активности, а на бытовую технику, смартфоны и ноутбуки – из-за налаживания механизма параллельного импорта.

Напомним, ранее в Минэкономразвития РФ заявляли, что инфляция во втором квартале 2023 года будет ниже 4%.

Теги: инфляция, банк, Свердловская область



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