Губернатор Новосибирской области: Важно своевременно и качественно реализовывать задачи не только нацпроектов, но и областных программ

23 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области: Важно своевременно и качественно реализовывать задачи не только нацпроектов, но и областных программ

В 2023 году В Новосибирской области значительно увеличится объём финансирования госпрограмм в сфере ЖКХ. Как отметил губернатор региона Андрей Травников, важно своевременно и качественно реализовывать не только задачи нацпроектов, но и значительно выросший объём мероприятий областных программ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов во время оперативного совещания доложил губернатору о реализации госпрограмм в сфере ЖКХ в 2022 году. В целом в отрасль было инвестировано более 10 млрд рублей, построено и отремонтировано 375 объектов. По словам министра, в период 2019-2022 годах в регионе планировалось расселить 4430 человек. На сегодняшний день уже расселено 5336 человек.

Губернатор подчеркнул, что по инициативе Президента РФ эта программа реализуется с опережением более чем на год. Область взяла обязательства завершить расселение аварийных домов, признанных таковыми на 1 января 2017 года, не в 2024 году, а до конца 2023 года.

"В среднем по области темпы неплохие. Но настораживает ситуация по отдельным муниципалитетам. Необходимо на это обратить серьёзное внимание и предпринять дополнительные усилия, чтобы все наши муниципалитеты завершили программу в 2023 году", - сказал Андрей Травников.

травников, правительство, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в регионе велось строительство шести объектов питьевого водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области: Маслянино, Венгерово, Ордынское, Усть-Тарка, Коченёво и Татарск. По данным Дениса Архипова, не все муниципалитеты справились с мероприятиями областной программы. Средства областного бюджета по программе «Чистая вода» полностью возвращены Тогучинским и Кыштовским районами.

«В целом финансирование госпрограмм в сфере ЖКХ увеличивается на 60% по 2023 году. Только по направлению «водоснабжение и водоотведение» увеличение составит около 3 млрд рублей — практически втрое. Нас ждет реализация новой федеральной программы по модернизации коммунального комплекса – порядка 2,3 млрд рублей», — доложил министр.

«Если в части реализации нацпроектов в сфере ЖКХ у нас результат неплохой, то в части реализации областных программ у нас не всё так хорошо. Важно реализовывать своевременно и качественно не только задачи нацпроекта, но и значительно выросший объём мероприятий областных программ. Работа в 2023 году предстоит просто колоссальная. Необходимо сделать выводы из всех проблем и ошибок, которые были в 2022-м году, ещё раз посмотреть на состав и квалификацию тех подразделений муниципальных администраций, которые отвечают за стройку, ремонты, ЖКХ. Если необходимо — усиливать кадровый состав. На областном уровне принято решение о запуске дополнительных образовательных программ для повышения квалификации этих специалистов. Нужно своевременно в начале года принять организационные решения, чтобы весь объём работы, который мы на себя взяли, в 2023 году был качественно выполнен», — заявил губернатор.

Теги: андрей травников, нацпроекты, областные программы, чистая вода, расселение из аварийного жилья



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети