Губернатор Новосибирской области: Важно своевременно и качественно реализовывать задачи не только нацпроектов, но и областных программ

В 2023 году В Новосибирской области значительно увеличится объём финансирования госпрограмм в сфере ЖКХ. Как отметил губернатор региона Андрей Травников, важно своевременно и качественно реализовывать не только задачи нацпроектов, но и значительно выросший объём мероприятий областных программ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов во время оперативного совещания доложил губернатору о реализации госпрограмм в сфере ЖКХ в 2022 году. В целом в отрасль было инвестировано более 10 млрд рублей, построено и отремонтировано 375 объектов. По словам министра, в период 2019-2022 годах в регионе планировалось расселить 4430 человек. На сегодняшний день уже расселено 5336 человек.

Губернатор подчеркнул, что по инициативе Президента РФ эта программа реализуется с опережением более чем на год. Область взяла обязательства завершить расселение аварийных домов, признанных таковыми на 1 января 2017 года, не в 2024 году, а до конца 2023 года.

"В среднем по области темпы неплохие. Но настораживает ситуация по отдельным муниципалитетам. Необходимо на это обратить серьёзное внимание и предпринять дополнительные усилия, чтобы все наши муниципалитеты завершили программу в 2023 году", - сказал Андрей Травников.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в регионе велось строительство шести объектов питьевого водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области: Маслянино, Венгерово, Ордынское, Усть-Тарка, Коченёво и Татарск. По данным Дениса Архипова, не все муниципалитеты справились с мероприятиями областной программы. Средства областного бюджета по программе «Чистая вода» полностью возвращены Тогучинским и Кыштовским районами.

«В целом финансирование госпрограмм в сфере ЖКХ увеличивается на 60% по 2023 году. Только по направлению «водоснабжение и водоотведение» увеличение составит около 3 млрд рублей — практически втрое. Нас ждет реализация новой федеральной программы по модернизации коммунального комплекса – порядка 2,3 млрд рублей», — доложил министр.

«Если в части реализации нацпроектов в сфере ЖКХ у нас результат неплохой, то в части реализации областных программ у нас не всё так хорошо. Важно реализовывать своевременно и качественно не только задачи нацпроекта, но и значительно выросший объём мероприятий областных программ. Работа в 2023 году предстоит просто колоссальная. Необходимо сделать выводы из всех проблем и ошибок, которые были в 2022-м году, ещё раз посмотреть на состав и квалификацию тех подразделений муниципальных администраций, которые отвечают за стройку, ремонты, ЖКХ. Если необходимо — усиливать кадровый состав. На областном уровне принято решение о запуске дополнительных образовательных программ для повышения квалификации этих специалистов. Нужно своевременно в начале года принять организационные решения, чтобы весь объём работы, который мы на себя взяли, в 2023 году был качественно выполнен», — заявил губернатор.