Российские войска отодвинули линию обстрела в Запорожской области, - Рогов

Российские военные отодвинули линию обстрела городов и сел со стороны ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, продвижение российской армии позволило выбить украинские войска из ряда сел, которые использовались украинскими военными как опорные пункты, передает РИА Новости.

Ранее Рогов заявлял, что в Запорожской области удалось взломать первую линию украинской обороны. 20 января, по его данным, боевые действия в регионе активизировались практически на всей линии соприкосновения.