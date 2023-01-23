23 Января 2023
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Армия и ВПК В бывшем СССР Украина
Фото: Накануне.RU

Washington Post сообщила об огромных потерях ВСУ

На Западной Украине огромное количество похорон тех, кто погиб в Донбассе. Об этом сообщила The Washington Post в материале о жизни в регионе.

Глава поселка Новый Яричив Петр Соколовский заявил, что из 18 тыс. человек были призваны около 600, многие из них погибли. Директор школы Оксана Сервило говорит, что каждый день из-под Артемовска привозят новых погибших, в том числе очень молодых.

Недавно издание написало о том, что Киев стоит перед непростым решением - нужно ли удерживать Артемовск или лучше отступить. Оба варианта тяжелые. А The Wall Street Journal также сообщала о больших потерях в этом районе. На Западе уже беспокоятся о том, что Киев позволил втянуть себя в битву за Артемовск "на условиях России", неся большие потери и ставя под сомнение новое наступление, необходимое Западу.

Два западных агентства - AFP и Reuters написали, что США советуют Киеву оставить Артемовск с целью сбережения сил и средств, чтобы готовиться к контрнаступлению. В украинских телеграм-каналах тоже пишут об этом со ссылкой на источники в офисе Зеленского. Но тот не хочет отступать и приказывает удерживать Артемовск до последнего. Высказываются также мнения, что на Западе специально публикуют эти материалы, чтобы склонить Зеленского принять нужное решение.

Теги: ВСУ, потери, Украина



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