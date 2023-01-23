23 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Telegram обогнал WhatsApp по объему трафика

Telegram по итогам 2022 г. впервые обогнал WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России) по объему пользовательского трафика. Таковы данные операторов "большой четверки": к началу 2023 г. доля Telegram превысила 60–80% от общего объема.

Объем трафика мессенджера WhatsApp стабилен, "нет ни роста, ни падения", говорит представитель "Вымпелкома" (работает под брендом "Билайн"). При этом объем трафика Telegram в 2022 г. превысил показатели WhatsApp и продолжает расти – за первые две недели января (2023 г.) рост составил 68% год к году, пишут "Ведомости".

Напомним, в конце прошлого года Telegram стал самым скачиваемым мессенджером в Европе за последние три года. Также популярностью пользуются Viber, Discord, WhatsApp и Signal.

Теги: Telegram, WhatsApp



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