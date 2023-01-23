23 Января 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Власти Югры арендуют автомобиль за миллион рублей для перевозки депутата Госдумы

Власти Югры объявили тендер на поиск водителя с автомобилем для перевозки депутата Госдумы. Электронный аукцион опубликован на сайте Госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

"Аренда транспортного средства с экипажем для обеспечения деятельности депутата Государственной думы РФ", - говорится в заказе.

Заявка размещена департаментом государственного заказа Югры. Стоимость составляет 1 млн руб. Личность депутата, которого планируется возить, не уточняется.

Согласно техническому заданию, водитель должен держать машину в чистом виде, с чистым салоном, с отсутствием запахов табачного дыма и в технически исправном состоянии. Кроме того, водителю запрещено распространять информацию, которую он услышал перевозя пассажира. Планируется, что контракт будет заключен с водителем с 10 февраля до 4 декабря 2023 года.

Теги: водитель, депутат Госдумы, аренда автомобиля



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