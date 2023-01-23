23 Января 2023
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Общество Челябинская область
Фото: admtyumen.ru

В Челябинской области количество самозанятых увеличилось до 130 тысяч человек

В Челябинской области за 2022 год количество самозанятых выросло почти в два раза, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

С декабря 2021 года по декабрь 2022 года их количество увеличилось с 74 тыс. 435 человек до 130 тыс. 23 человек. Наибольший прирост наблюдался в ноябре и декабре прошлого года.

В КСП отметили, что наибольшую активность проявили физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.

Теги: самозанятый, КСП,



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