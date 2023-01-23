23 Января 2023
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Общество ДНР и ЛНР
Фото: vk.com/rogozin_do

Рогозин: При обстрел в Донецке два из семи снарядов упали у ног, но не взорвались

Бывший гендиректор госкорпорации "Роскосмос", руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин поделился подробностями обстрела гостиницы в Донецке.

По его словам, всего Вооруженные силы Украины выпустили по зданию семь снарядов.

"Шестой и седьмой, которые практически у моих ног упали, они по счастливой случайности не взорвались", - сказал Рогозин РИА Новости.

Также Рогозин рассказал, что ему точно установить гаубицу, обстрелявшую гостиницу. По его словам, в этом ему помогли друзья из "Роскосмоса", они предоставили спутниковый снимок. "Мы продолжаем отслеживать этот боевой расчет, который по нам вел огонь, и я надеюсь, вернувшись, их найти и уничтожить", - сказал Рогозин.

Ранее экс-глава "Роскосмоса" высказал версию, что кто-то "слил" данные о его расположении. Напомним, 21 декабря под обстрел попала гостиница в Донецке, в которой проживала группа военных советников. Ранения, кроме Рогозина, получили еще несколько человек из числа сопровождавших его лиц, а также сотрудники гостиницы. Погибли два человека.

26 декабря помощник Рогозина сообщил, что его шефу провели сложную операцию по извлечению осколка боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла в Москве, куда Рогозина доставили самолетом из Ростова-на-Дону.

Теги: рогозин, донецк, обстрел



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