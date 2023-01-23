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Происшествия Свердловская область
Фото: Прокуратура Свердловской области

Виновник резонансного ДТП у Оперного в Екатеринбурге заплатит родственнице погибшей

Суд взыскал компенсацию с виновника резонансного ДТП у Оперного театра в Екатеринбурге. Также деньги должен будет заплатить еще один водитель.

Напомним, инцидент произошел вечером 11 мая 2021 года на пересечении улицы Мамина-Сибиряка и проспекта Ленина: столкнулись "Сеат Леон" и "Тойота Камри". Один из автомобилей отбросило на остановку "Оперный театр", на которой находились люди. Пострадали несколько человек, в том числе ребенок, а одна из пострадавших впоследствии скончалась.

Позже выяснилось, что один из водителей выехал на перекресток на красный свет. Как показало расследование, в момент аварии он был под наркотиками. Сергей Суворов был признан виновным, суд назначил мужчине семь лет в колонии общего режима. Кроме этого, в пользу пострадавшего ребенка было взыскано 700 тысяч рублей.

В дальнейшем Свердловский облсуд снизил наказание виновнику аварии на два месяца. Полное возмещение расходов на лечение одного из пострадавших было признано смягчающим обстоятельством.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, родственница погибшей в этой аварии подала иск к водителям-участникам ДТП о взыскании компенсации морального вреда. В суде было установлено, что женщина испытывает физические и нравственные страдания после потери близкого родственника. В итоге Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поддержал исковые требования заявительницы. С обоих водителей взыскана компенсация морального вреда в 300 тысяч рублей.

Теги: компенсация, Оперный, ДТП, суд, Екатеринбург



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