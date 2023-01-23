Строительство хорды Екатеринбург–Краснодар перенесено на неопределенный срок

Строительство автомобильной хорды Екатеринбург - Краснодар протяженностью 1,6тыс. километров перенесли на неопределенный срок. Дорожные работы должны были стартовать уже в этом году, однако план дорожной деятельности на 2023-2027 годы был скорректирован правительством РФ, сообщает издание "Ъ-Урал".

Сдать половину трассы планировалось до 2030 года. Дорога должна была пройти через Саратов, Самару и Волгоград. Одним из источников финансирования строительства предполагался Фонд национального благосостояния. После сдачи хорды в эксплуатацию доехать с Урала до Черноморского побережья можно было бы на 10 часов быстрее, чем сейчас.

Корректировка плана затронула и трассу "Меридиан", которая должна была связать уральскую столицу с городами Черноморского и Каспийского побережий. Сумму резко сократили с 15,3 млрд руб. до 4 млрд, решив ограничиться пока только проектированием. Аналогичная ситуация и с финансированием проекта обхода Орехово-Зуево в Подмосковье: строительные работы должны были начаться в 2025 году и требовали 20,5 млрд рублей, однако в плане пока предусмотрено только проектирование - 1,5 млрд руб.