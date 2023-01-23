23 Января 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Carl Court / EPA / TASS

Премьер Японии заявил о сохранении курса на заключение мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента, сообщил о том, что правительство страны восходящего солнца, несмотря на тяжелое положение в отношениях между Токио и Москвой из-за ситуации вокруг Украины, сохраняет свою политику, направленную на решение территориального вопроса и заключение мирного договора.

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"В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация из-за агрессии России против Украины, однако Япония будет продолжать придерживаться своей политики, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", - цитирует ТАСС Кисиду.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что диалог между Россией и Японией по вопросу мирного договора невозможен из-за недружественной политики Токио.

Теги: Токио, Япония, Москва, Россия, мирный договор



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