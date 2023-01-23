23 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Потанин призвал не конфисковывать имущество у "понауехавших"

Крупнейший акционер "Норникеля" Владимир Потанин выступил против конфискации имущества "понауехавших" россиян.

"У нас страна очень привержена общинным, ортодоксальным традициям. Мы же не падки, например, на всякие новомодные тренды – я так политкорректно скажу – в вопросах брака и семьи. И твердо на этом стоим. Почему мы думаем, что можно по-другому относиться к таким фундаментальным институтам, как собственность или уважение личности человека?", - сказал Потанин в интервью РБК.

Он напомнил, что "уехали программисты, сейчас идет дискуссия, пускать ли их обратно".

"Люди уехали, у них, наверное, на это были какие-то причины. Их что-то смутило в том, что происходит", - замечает бизнесмен.

Большинство тех, кто покинул страну, продолжает работать на Россию, экономику, компании.

"Кто-то из них вернется, кто-то – нет. Зачем же их отталкивать и гнать? Они наймутся в другие компании, они все не пальцем деланные. Это же наша сила, а не слабость, их мозги, способность производить продукт, которого, кстати, нам катастрофически не хватает", - сказал Потанин.

Он напоминает, что в России собственное программное обеспечение составляет около 20%, а остальное приходится заимствовать у других стран.

"Сейчас предстоит ликвидировать этот разрыв, и нам нужны эти люди. Тот ущерб, который нашей экономике нанесли санкции, мы будем восстанавливать, прежде всего, за счет людей, которые способны это делать, поэтому надо уважительно отнестись к их вот таким убеждениям, которые, может быть, несколько не нравятся более патриотично настроенным людям. Терпимость надо проявлять", - объясняет бизнесмен.

Он уверен, что не нужно наказывать тех, кто работает на экономику России из-за границы. Потанин предлагает дать возможность уехавшим россиянам "почувствовать, понять, попробовать".

"Отбирать собственность и клеймить раньше времени людей – признак слабости, а мы – сильная страна, сильная нация, по крайней мере, мечтаем о том, чтобы так восприниматься. Поэтому мы должны сильные ходы делать, а не слабые. Нарушение прав собственности - это импульсивный, слабый ход. И наказание людей за то, что они работают, условно говоря, из Еревана или даже из какой-нибудь Германии на нашу экономику, это тоже импульсивный, популистский ход", - сказал Потанин.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее анонсировал изменения в Уголовном кодексе страны, предложив конфисковывать имущество у "негодяев", уехавших из России. Он предложил делать это с целью возмещения нанесенного ущерба. Идею счел реализуемой сенатор Андрей Клишас. Позже глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал заявления о необходимости введения ответственности для "различного рода "предателей"". Среди предложенных вариантов звучали лишение наград, почетных званий, собственности, гражданства РФ.

"Конечно, в этом обсуждении есть справедливый и здравый смысл – проявление предательства в любой форме должно быть наказано. Но решать эту задачу возможно только через закон", - написал Кабанов в своем Telegram-канале.

На законодательном уровне необходимо начать с определения самого юридического понятия "предатель". Возможно, это следует сделать через внесение поправок и изменений в статью 275 УК РФ "Государственная измена".

Теги: Владимир Потанин, конфискация, имущество



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