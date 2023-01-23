23 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге турагент похищала деньги клиентов

В Екатеринбурге полиция возбудила несколько уголовных дел в отношении турагента. Женщину подозревают в присвоении денег клиентов под предлогом организации туристических поездок.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, одна из клиенток внесла оплату за поездку в Турцию в 125 тысяч рублей. С турагентом она была знакома, ранее пользовалась ее услугами, и оснований не доверять ей не было. Все общение происходило через мессенджер, а деньги потерпевшая перевела мошеннице на карту.

Турагент сообщила, что якобы полностью оформила документы по поездке, и женщина в обозначенную дату сможет вылететь к морю. Однако уже в аэропорту она узнала, что никакой информации о ней в авиакомпании нет: в итоге клиентка осталась и без отдыха, и без денег.

Полицейские быстро нашли предполагаемую аферистку. Та не стала отпираться и пояснила сыщикам, что когда-то работала в туристической компании, но у нее возникли финансовые проблемы, а клиенты продолжали звонить и просили организовать ту или иную поездку. В итоге никаких действий по организации путешествий для заказчиков она не предпринимала, а все полученные средства присваивала себе.

Теперь против мошенницы возбужден целый ряд уголовных дел. Ей грозит до шести лет лишения свободы. На время расследования женщину отпустили на подписку о невыезде.

Теги: полиция, турагент, мошенничество, Турция, Екатеринбург



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