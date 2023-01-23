В конгрессе США призвали отправить Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму

США необходимо отправить на Украину баллистические ракеты ATACMS, чтобы украинские вооруженные силы совершали атаки на Крым, заявил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол.

По его словам, "высокопоставленные советники" и украинцы говорят о необходимости предоставления ATACMS для атак по территории полуострова, поскольку с территории Крыма осуществляются запуски беспилотников.

Маккол добавил, что когда Киеву предоставляют "то, что ему нужно", украинская сторона "побеждает", передает РИА Новости.

Еще осенью прошлого года американские СМИ сообщили, что Украина сигнализирует США о новых крупных запросах на оружие, включая ракетную артиллерию дальнего радиуса действия, которую Вашингтон отказывался предоставлять. В списке есть армейский тактический ракетный комплекс ATACMS, дальность действия которого составляет около 300 километров.