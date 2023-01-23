23 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский цирк закрылся на двухлетнюю реконструкцию

В екатеринбургском цирке отыграли последнее выступление перед закрытием на реконструкцию здания. Планируется, что работы завершатся в 2025 году.

21 и 22 января в цирке прошла юбилейная версия шоу "Клоун", посвященного 100-летнему юбилею со дня рождения артиста Юрия Никулина. Как ранее и заявляли в пресс-службе цирка, это последнее выступление перед закрытием на ремонт.

Напомним, компания "Единый Заказчик" приступит к ремонтным работам уже в первом квартале текущего года. Директор учреждения культуры Тамара Бортникова возглавила Нижегородский государственный цирк.

Теги: Цирк, Екатеринбург, выступление, реконструкция



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