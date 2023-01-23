В Челябинске задержали местных жителей, которые снимали номера с автомобилей

В Челябинске задержали 18-летнего и 20-летнего местных жителей, снявших с нескольких автомашин государственные регистрационные знаки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратились автовладельцы. С их машин были сняты номера.

Нарушителей задержали в этот же день и доставили в отдел полиции. У них было изъято семь государственных регистрационных знаков.

На задержанных составили административные протоколы за неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства. Им грозит штраф или административный арест. Изъятые автомобильные регистрационные знаки будут возвращены автовладельцам.