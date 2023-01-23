В Сургуте мужчину подозревают в жестоком обращении с животными

В Сургуте мужчину подозревают в жестоком обращении с животными, передает корреспондент Накануне.RU.

В одной из квартир по ул. Декабристов, 2 был обнаружен труп добермана. Что стало причиной смерти животного выясняется. Однако, волонтеры центра "Дарим новую жизнь" предполагают, что собака погибла в результате жестокого обращения.

"Мы выехали на место происшествия, как только узнали об этом. Сука добермана была мертва, подростку добермана требовалась медицинская помощь и передержка. По результатам осмотра в ветклинике у пса острый гнойный ринит, истощение, кашель. Насколько это серьезно - пока не знаем. Временно разместили его на теплой передержке", - сообщили волонтеры.

В группе "К-Информ | Сургут" социальной сети "ВКонтакте" сообщают, что в квартире находились две собаки и кошка. При первичном осмотре, в квартире не было воды и еды для животных, а полы были загажены экскрементами.

Владелец собак находился дома, у него имелись признаки опьянения. Мужчину задержали сотрудники полиции и доставили в участок для разбирательства. По информации зоозащитников, подозреваемый неоднократно применял физическую силу в отношении домашних питомцев.

Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.⠀

