Потанин воспротивился национализации Россией иностранных активов, припомнив 1917 год

23 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Потанин воспротивился национализации Россией иностранных активов, припомнив 1917 год

Крупнейший акционер "Норникеля" Владимир Потанин выступил против национализации находящихся в России активов иностранных компаний.

"Я считаю, что этот процесс (инвестиционной активности) должен продолжаться, стимулироваться, в том числе в части замещения иностранных инвестиций. Если какие-то компании уходят из нашей страны, то вместо того, чтобы к ним применять какие-то конфискационные и иные жесткие меры, гораздо проще дать возможность инвестиционному сообществу самому разрешить эту проблему. У него для этого есть все возможности замещения иностранных инвестиций отечественными", - сказал Потанин в интервью РБК.

"Паническое массовое бегство" иностранных компаний с российского рынка привело к тому, что такого рода компании можно (было) приобрести отечественным инвесторам на весьма привлекательных условиях, считает Потанин. Бизнесмен говорит, что для него некоторые вопросы – "черно-белые".

"Конфискация (активов) является скрытой или явной формой воровства. Это разрушает инвестиционный климат той юрисдикции, в которой это происходит", - сказал Потанин.

Он утверждает, что страны "коллективного Запада" построили свое общество на определенных ценностях, в числе которых краеугольным было уважение частной собственности, и это разрушают.

"Они это делают напрасно. И это по ним ударит. А нам не надо этого повторять. Надо учиться на чужих ошибках. Тем более, что мы свою прививку уже получили в 1917 г. Неуважение к личным свободам людей и праву собственности привело по совокупности к плохим последствиям. От этого надо просто уметь воздержаться", - сказал Потанин.

Бизнесмен не исключает, что западные страны намеренно провоцируют Россию по формуле "вот мы у вас отберем незаконно имущество, и вы отберите, и мы будем квиты", но полагает, что не стоит на это поддаваться.

"Во-первых, потому что мы потом будем бороться за эту свою собственность. Отсутствие нарушения с нашей стороны общепринятых правил обращения с собственностью дает нам большое морально-психологическое преимущество, если не какие-то юридические аргументы. Во-вторых, это вредно внутри. На уважении к праву собственности строится предпринимательская активность и мотивация людей. Лишение их такого рода мотивации – очень вредная вещь", - полагает бизнесмен.

Теги: Владимир Потанин, Норникель, национализация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети