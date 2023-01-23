Потанин воспротивился национализации Россией иностранных активов, припомнив 1917 год

Крупнейший акционер "Норникеля" Владимир Потанин выступил против национализации находящихся в России активов иностранных компаний.

"Я считаю, что этот процесс (инвестиционной активности) должен продолжаться, стимулироваться, в том числе в части замещения иностранных инвестиций. Если какие-то компании уходят из нашей страны, то вместо того, чтобы к ним применять какие-то конфискационные и иные жесткие меры, гораздо проще дать возможность инвестиционному сообществу самому разрешить эту проблему. У него для этого есть все возможности замещения иностранных инвестиций отечественными", - сказал Потанин в интервью РБК.

"Паническое массовое бегство" иностранных компаний с российского рынка привело к тому, что такого рода компании можно (было) приобрести отечественным инвесторам на весьма привлекательных условиях, считает Потанин. Бизнесмен говорит, что для него некоторые вопросы – "черно-белые".

"Конфискация (активов) является скрытой или явной формой воровства. Это разрушает инвестиционный климат той юрисдикции, в которой это происходит", - сказал Потанин.

Он утверждает, что страны "коллективного Запада" построили свое общество на определенных ценностях, в числе которых краеугольным было уважение частной собственности, и это разрушают.

"Они это делают напрасно. И это по ним ударит. А нам не надо этого повторять. Надо учиться на чужих ошибках. Тем более, что мы свою прививку уже получили в 1917 г. Неуважение к личным свободам людей и праву собственности привело по совокупности к плохим последствиям. От этого надо просто уметь воздержаться", - сказал Потанин.

Бизнесмен не исключает, что западные страны намеренно провоцируют Россию по формуле "вот мы у вас отберем незаконно имущество, и вы отберите, и мы будем квиты", но полагает, что не стоит на это поддаваться.

"Во-первых, потому что мы потом будем бороться за эту свою собственность. Отсутствие нарушения с нашей стороны общепринятых правил обращения с собственностью дает нам большое морально-психологическое преимущество, если не какие-то юридические аргументы. Во-вторых, это вредно внутри. На уважении к праву собственности строится предпринимательская активность и мотивация людей. Лишение их такого рода мотивации – очень вредная вещь", - полагает бизнесмен.