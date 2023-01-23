Потанин оценил влияние санкций на свой бизнес

Крупнейший акционер "Норникеля" Владимир Потанин полагает, что санкции "абсолютно деструктивны и даже, похоже, абсолютно незаконны".

"Но кто сейчас уже на это смотрит? Сейчас идет процесс разрушения правил. Такая ситуация является стрессовой для страны в целом, людей, экономики и системы. Но система оказалась на удивление устойчивой к такому воздействию", - сказал Потанин в интервью РБК.

При этом он признает, что многое поменялось из-за санкций.

"Прежде всего, это можно разделить на производственную часть и на бытовую (личную). В производственном плане поменялись логистические цепочки, разрушились системы расчетов и со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал Потанин.

В "Норильском никеле" сильно вырос оборотный капитал из-за замедления всех этих процессов и их усложнения, уточнил собеседник издания.

"Многие проекты отодвигаются, как сейчас принято говорить, вправо. В основном это происходит из-за того, что есть необходимость в перепроектировании, в поисках нового оборудования, в котором нам отказывают наши... язык не поворачивается назвать их партнерами", - сказал Потанин.

Потанин также обращает внимание на ограничения на "передвижения и коммуникации". Для него, привыкшего с детства к различным (в частности, заграничным) путешествиям, весь мир – зона для коммуникации. Из-за этого, говорит бизнесмен, "ограничения в передвижении, в возможности общаться с людьми, конечно, сказываются".

"Прошлым летом, когда я понял, что уже никуда ехать не надо, чтобы не нарываться на скандалы, бесконечные разговоры про то, кто прав, кто виноват, мы просто большой компанией поехали на теплоходе по Волге. Я вспомнил молодость, пионерские лагеря, туристические базы, костры, песни под гитару. Зашло отлично. Детей приучил к тому, чем сам занимался. Поэтому, я думаю, что потерпим. Там (на Западе) они опомнятся, а мы потерпим, по своей стране поездим. В бытовом плане вы скажете, что богатые тоже плачут", - сказал Потанин.