Потанин оценил влияние санкций на свой бизнес

23 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Потанин оценил влияние санкций на свой бизнес

Крупнейший акционер "Норникеля" Владимир Потанин полагает, что санкции "абсолютно деструктивны и даже, похоже, абсолютно незаконны".

"Но кто сейчас уже на это смотрит? Сейчас идет процесс разрушения правил. Такая ситуация является стрессовой для страны в целом, людей, экономики и системы. Но система оказалась на удивление устойчивой к такому воздействию", - сказал Потанин в интервью РБК.

При этом он признает, что многое поменялось из-за санкций.

"Прежде всего, это можно разделить на производственную часть и на бытовую (личную). В производственном плане поменялись логистические цепочки, разрушились системы расчетов и со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал Потанин.

В "Норильском никеле" сильно вырос оборотный капитал из-за замедления всех этих процессов и их усложнения, уточнил собеседник издания.

"Многие проекты отодвигаются, как сейчас принято говорить, вправо. В основном это происходит из-за того, что есть необходимость в перепроектировании, в поисках нового оборудования, в котором нам отказывают наши... язык не поворачивается назвать их партнерами", - сказал Потанин.

Потанин также обращает внимание на ограничения на "передвижения и коммуникации". Для него, привыкшего с детства к различным (в частности, заграничным) путешествиям, весь мир – зона для коммуникации. Из-за этого, говорит бизнесмен, "ограничения в передвижении, в возможности общаться с людьми, конечно, сказываются".

"Прошлым летом, когда я понял, что уже никуда ехать не надо, чтобы не нарываться на скандалы, бесконечные разговоры про то, кто прав, кто виноват, мы просто большой компанией поехали на теплоходе по Волге. Я вспомнил молодость, пионерские лагеря, туристические базы, костры, песни под гитару. Зашло отлично. Детей приучил к тому, чем сам занимался. Поэтому, я думаю, что потерпим. Там (на Западе) они опомнятся, а мы потерпим, по своей стране поездим. В бытовом плане вы скажете, что богатые тоже плачут", - сказал Потанин.

Теги: Владимир Потанин, Норильский никель,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети