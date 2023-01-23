Опрос: Хуже всего 2022 год повлиял на благосостояние россиян поколения Х

Наиболее сильное снижение в благосостоянии в 2022 году ощутили граждане России в возрасте от 38–58 лет, а также имеющие низкий уровень дохода. Наиболее устойчивыми стали зумеры. Исследование провели компания "Яков и партнеры" и "Ромир", пишет РБК.

Всего было опрошено не менее 1,5 тысячи россиян, которые относились к различным социально-демографическим группам, а также различались по уровню дохода и региону проживания.

Были выбраны 4 поколения: Z (зумеры, 18–19 лет), Y (20–37 лет), X (38–58 лет) и беби-бумеры (59–64 года). Чаще всех негативную оценку высказывали представители поколения Х (38–58 лет) и лица с низким уровнем дохода (до 20 тыс. руб. в месяц на одного члена семьи).

Напротив, молодое поколение проявило наибольшую устойчивость к изменениям. Например, об ослаблении ощущения долгосрочной стабильности говорили 59% респондентов из поколения Х и лишь 33% зумеров.

При анализе результатов опроса было учтено большое количество факторов: стабильность, сбережения, состояние, досуг и т.д.

Больше всего респондентов — 53% — выделили ослабление ощущения благосостояния в части долгосрочной стабильности. Ухудшение ситуации со сбережениями и накоплениями, а также с физическим и эмоциональным здоровьем отметили по 46% участников опроса. Снижение качества досуга и отдыха выбрали 42% респондентов.

Большинство опрошенных — 78% — также полагают, что на возврат к прежней жизни может потребоваться от года до нескольких лет.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще говорить, что испытывают финансовые трудности. Как следует из опросов Центра исследований гражданского общества ВШЭ, в 2020 году о сложностях заявили 66% опрошенных, спустя год – 69%. Опрос в июне 2022 года показал, что 69% граждан РФ готовы сказать, что не уверены в своем материальном положении.