"Синара-Девелопмент" участвует в федеральном проекте "Цифровые технологии"

Компания "Синара-Девелопмент" стала участником масштабного проекта по внедрению российских решений в сфере информационных технологий.

Как сообщает пресс-служба компании, конкурсный отбор пилотных проектов по цифровизации проводился фондом "Сколково" в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" и в соответствии с постановлением Правительства РФ. Став одним из победителей отбора, "Синара-Девелопмент" получила грант "Сколково" на внедрение отечественного программного продукта в свой бизнес-процесс. Новая система охватит все стадии жизненного цикла объекта капитального строительства – от проектирования до ввода и эксплуатации. Проект цифровизации рассчитан на полтора года. Пилотное внедрение системы будет проводиться на крупном проекте гражданского строительства "Синара-Девелопмент" - жилом квартале "Botanika Green House" в Екатеринбурге. Он возводится в несколько очередей и будет состоять из семи разновысотных секций. Первый дом будет сдан в эксплуатацию в IV квартале 2023 года.

Новое программное обеспечение (ПО) позволит "Синара-Девелопмент" повысить объем и качество применения BIM-технологий, усовершенствовать и цифровизировать инструменты и процессы качественного проектирования объектов строительства под заданную стоимость, а также обеспечить цифровой мониторинг строительства.

На первом этапе разработчик ПО проведет аудит действующих в компании процессов, на второй стадии систему адаптируют под требования специалистов "Синара-Девелопмент" и начнется внедрение. На заключительном этапе, занимающем полгода, пройдет опытная эксплуатация программного продукта.

"Создание единой среды цифровой работы в отрасли – одна из ключевых задач, стоящих сегодня перед всеми участниками процесса, включая проектные, строительные и девелоперские организации. «Синара-Девелопмент» стремится максимально расширить применение технологий BIM-моделирования, и я уверен, что российская разработка нам в этом поможет. После тестирования программный продукт будет тиражироваться на весь портфель проектов компании", - сказал генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.