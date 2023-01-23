В Челябинске водителя маршрутки, насмерть сбившего пенсионерку, арестовали на два месяца

В Челябинске водителя маршрутки, который насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе, заключили под стражу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

При вынесении решения об аресте суд указал, что обвиняемый не имеет постоянной регистрации на территории РФ, официально не трудоустроен, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, имеет гражданство иностранного государства и может скрыться от органов следствия. В СИЗО он пробудет до 20 марта.

Напомним, ДТП произошло днем 20 января на улице Новороссийская. Водитель маршрутного такси ПАЗ совершил наезд на старушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пожилая женщина скончалась на месте. В отношении водителя ПАЗа возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Также на шофера составлено четыре административных протокола, в том числе за управление технически неисправным автобусом.