Германия решила не мешать Польше в передаче танков Leopard Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву.

"В настоящее время этот вопрос не был задан, однако, если бы нас спросили, мы не стали бы стоять на пути. Мы приняли к сведению слова министра иностранных дел Украины о том, что танки им нужны в интересах собственной защиты", - сказала Бербок в интервью французскому телеканалу LCI (цитату приводит ТАСС), уточнив, что "понимает, насколько нужны им эти танки".

Напомним, несколько дней назад поддерживающим Украину странам не удалось достичь единой позиции по поставкам танков Киеву, об этом заявил глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус по итогам переговоров на военной базе Рамштайн.