23 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге начинают разбирать главный ледовый городок

Главный ледовый городок Екатеринбурга завершил свою работу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в это воскресенье, 22 января, на Площади 1905 года прошел фестиваль "Ледовый штурм". Данное мероприятие ознаменовало окончание работы ледового городка. Скалолазы штурмовали специально возведенную 14-метровую колонну: 40 молодых и 20 взрослых атлетов состязались в скорости восхождения по ледяной поверхности. А по окончании состязаний возможность покорить лед была предоставлена всем желающим.

Уже сегодня, 23 января, специалисты начнут демонтаж ледового городка. После того, как все конструкции будут вывезены, Площадь 1905 года вновь откроется для парковки автомобилей.

Напомним, изначально ледовый городок в центре Екатеринбурга должен был работать только до 15 января. Однако затем его работу продлили еще на неделю.

Теги: городок, демонтаж, площадь, Екатеринбург



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