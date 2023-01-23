Рогозин: В ДНР захвачены терминалы Starlink, которыми пользовались ВСУ

Бойцам ДНР удалось захватить абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink Илона Маска, которыми пользовались украинские военные. Об этом сообщил экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

По его словам, речь идет об абонентском оборудовании.

"Мы знаем, какую пользу... и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ", — сказал Рогозин РИА Новости.

В середине октября американская космическая компания SpaceX Илона Маска предупредила Пентагон о том, что может прекратить финансирование спутниковой связи Starlink на Украине, поэтому оборонному ведомству США следует самому оплатить услуги, которые могут стоить десятки миллионов долларов в месяц.

Украине было передано около 20 тысяч терминалов Starlink. По словам Маска, "операция [по внедрению и обслуживанию системы на Украине] обошлась SpaceX в $80 млн и концу года превысит $100 млн".