В Новосибирске заново рассмотрят дело экс-депутата, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП

Татарский районный суд Новосибирской области направил на новое рассмотрение уголовное дело бывшего депутата Сергея Мамонтова. Автомобиль, которым управлял политик, сбил ребенка и покинул место ДТП.

"По результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора решение мирового судьи Татарского судебного района о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон отменено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение", - сообщает прокуратура Новосибирской области.

Напомним, 30 октября 2022 г. в Татарске депутат Татарского райсовета от партии "Единая Россия" Сергей Мамонтов на внедорожнике сбил шестилетнего мальчика, но даже не попытался оказать ему первую медицинскую помощь, а скрылся с места ДТП.

На появившемся в сети видео видно, что Toyota наезжает на ребенка, затем мужчина выходит из машины, осматривает его и просто уезжает. "Скорую помощь" вызвали очевидцы происшествия. Мамонтов получил 11 суток ареста за то, что уехал с места ДТП. Также на депутата завели уголовное дело по статье "Оставление в опасности". В начале ноября 2022 г. суд по требованию прокуратуры отстранил мужчину от должности депутата. Также его исключили из партии "Единая Россия". В конце декабря стало известно о прекращении уголовного дела.