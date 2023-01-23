Выручка кинотеатров от проката российских лент выросла на 2 млрд

На фоне ухода иностранных кинокомпаний из России доля сборов от проката отечественных картин в 2022 году перевалила за половину, составив 51% вместо 25% в 2021 году.

Выручка кинотеатров от показа российских фильмов при этом увеличилась на 2 млрд рублей — до 12 млрд, следует из данных Estimate Company. Как сообщил аналитик компании Тимур Имаев, в ситуации, когда крупнейшие зарубежные кинопроизводители и дистрибьюторы покинули отечественный рынок проката, российские кинотеатры столкнулись с дефицитом высокобюджетных и сложнопостановочных зарубежных релизов. Если в 2021-м доля сборов зарубежного контента составила 75% от общих, то по итогам прошлого года — только 49%.

Президент сети "Каро" Ольга Зинякова говорит, что сборы российского кино в настоящее время оцениваются в 60% от всего рынка, такой пропорции не было очень давно и не ожидалось бы, если бы не уход иностранных мейджоров.

В текущем году компании также сделают ставку на российский контент. Как отмечают участники рынка и эксперты, это касается также онлайн-кинотеатров и телевидения, сообщают "Известия".

Напомним, российская картина "Чебурашка" все новогодние каникулы собирал 60-75% ежедневного бокс-офиса. Продюсеры фильма считают, что итоговые кассовые сборы фильма превысят 4 млрд руб.