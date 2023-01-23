23 Января 2023
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Общество В России
Фото: Phil Noble / Reuters

Россияне вывели большую часть валюты в иностранные банки

Граждане России на фоне роста рисков хранения валюты в РФ и ухудшения условий по банковским вкладам предпочли открыть депозиты за рубежом вместо конвертации накоплений в рубли.

Общая сумма валютных сбережений за год принципиально не изменилась, но теперь россияне хранят большую их часть в иностранных банках. Население перевело большую часть своих валютных сбережений на зарубежные счета.

Согласно данным ЦБ РФ, 1 декабря 2022 года депозиты в иностранной валюте занимали 21%, или 8,4 трлн руб., от всех вкладов населения (40,1 трлн руб.). Но из этой суммы в отечественных банках в конце года находилось только 3,5 трлн руб. (8,6% от всего объема и 42% – от показателя депозитов в валюте), остальные 5 трлн граждане держали в иностранных организациях (соответственно 12,4 и 58%), сообщают "Ведомости".

Теги: валюта, банки, россияне



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