Исследование: россияне стали больше тратить на лекарства и ЖКУ

Граждане России за последние шесть месяцев стали меньше тратить на путешествия, рестораны и покупку электроники, но при этом "раскошелились" на лекарства и услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом говорится в материалах консалтинговой компании "Яков и партнеры" и исследовательского холдинга "Ромир". С точки зрения оценки трат за последние полгода россияне уже отметили снижение расходов на предметы роскоши, путешествия, рестораны и электронику. При этом опрошенные заявили об увеличении расходов на ЖКХ, лекарственные препараты и медицинские услуги, продукты, связь и интернет, а также бытовую химию.

Отмечается, что потребители менее склонны ожидать дальнейшего роста расходов по тем категориям, где они отметили прирост за последние полгода. Так, в категориях бытовой химии и медуслуг существует двукратный разрыв, по ЖКХ, связи и питанию дома - более 11%.

"Это может говорить о том, что россияне ожидают, что уже достигли потолка роста потребления в данных категориях и не планируют дальше наращивать по ним расходы", - считает младший партнер консалтинговой компании Евгений Якушкин.

Как говорится в исследовании, с точки зрения ожиданий, в ближайшие полгода основные поводы для беспокойства потребителей связаны с уровнем дохода, эмоциональным состоянием и физическим здоровьем. Также 78% опрошенных граждан страны отметили, что на возврат к прежней жизни может потребоваться от года до нескольких лет.

Как сообщил младший партнер консалтинговой компании Денис Довганич, интересен тот факт, что абсолютное большинство не рассматривают переезд в другую страну или регион как ответную меру на преодоление трудностей, сообщает РИА Новости.

Напомним, менее 10% граждан России за 2022 год сократили свои траты на деликатесы и готовую еду, при этом у многих выросли расходы на продукты. Всего за последний год россияне увеличили траты на молочную продукцию (39%), свежие фрукты и овощи (36%), бакалею (34%), птицу (34%), яйца (33%) и мясную продукцию (33%) и сократили расходы на деликатесы и готовую еду (7%)".