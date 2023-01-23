Исследование: россияне стали больше тратить на лекарства и ЖКУ

23 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: Накануне.RU

Исследование: россияне стали больше тратить на лекарства и ЖКУ

Граждане России за последние шесть месяцев стали меньше тратить на путешествия, рестораны и покупку электроники, но при этом "раскошелились" на лекарства и услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом говорится в материалах консалтинговой компании "Яков и партнеры" и исследовательского холдинга "Ромир". С точки зрения оценки трат за последние полгода россияне уже отметили снижение расходов на предметы роскоши, путешествия, рестораны и электронику. При этом опрошенные заявили об увеличении расходов на ЖКХ, лекарственные препараты и медицинские услуги, продукты, связь и интернет, а также бытовую химию.

Отмечается, что потребители менее склонны ожидать дальнейшего роста расходов по тем категориям, где они отметили прирост за последние полгода. Так, в категориях бытовой химии и медуслуг существует двукратный разрыв, по ЖКХ, связи и питанию дома - более 11%.

"Это может говорить о том, что россияне ожидают, что уже достигли потолка роста потребления в данных категориях и не планируют дальше наращивать по ним расходы", - считает младший партнер консалтинговой компании Евгений Якушкин.

Как говорится в исследовании, с точки зрения ожиданий, в ближайшие полгода основные поводы для беспокойства потребителей связаны с уровнем дохода, эмоциональным состоянием и физическим здоровьем. Также 78% опрошенных граждан страны отметили, что на возврат к прежней жизни может потребоваться от года до нескольких лет.

Как сообщил младший партнер консалтинговой компании Денис Довганич, интересен тот факт, что абсолютное большинство не рассматривают переезд в другую страну или регион как ответную меру на преодоление трудностей, сообщает РИА Новости.

Напомним, менее 10% граждан России за 2022 год сократили свои траты на деликатесы и готовую еду, при этом у многих выросли расходы на продукты. Всего за последний год россияне увеличили траты на молочную продукцию (39%), свежие фрукты и овощи (36%), бакалею (34%), птицу (34%), яйца (33%) и мясную продукцию (33%) и сократили расходы на деликатесы и готовую еду (7%)".

Теги: исследование, лекарства, ЖКУ, траты, россияне



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.01.2023 02:06 Мск Исследование: у многих россиян выросли расходы на продукты
Ранее 23.01.2023 01:01 Мск Годовая инфляция в России весной может опуститься ниже 4%
Ранее 19.01.2023 00:28 Мск Минэкономразвития: годовая инфляция в России замедлилась до 11,57%
Ранее 17.01.2023 15:24 Мск Путин надеется на снижение инфляции в 5% до апреля


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети