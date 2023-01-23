Парламенты ДНР и ЛНР будут избираться по партспискам

Выборы в заксобрание ЛНР будут проходить по партспискам.

Как сообщил близкий к Администрации президента источник "Ведомостей" и подтвердил курирующий ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий, таким же образом, вероятно, проведут выборы в ДНР. Пропорциональная избирательная система в регионе будет закреплена региональным законом. Источник в заксобрании ДНР заявил, что порядок выборов будет прописан в еще не принятом законе. Собеседник в Госдуме отмечает, что республики сделают ставку на выборы по партспискам.

Заксобрания, которые будут избраны 10 сентября 2023 года, должны будут утвердить в должности новых руководителей республик. Сейчас в качестве врио ими руководят Денис Пушилин (ДНР) и Леонид Пасечник (ЛНР).

Напомним, Центризбирком России планово осуществляет подготовку к выборам в заксобрания новых территорий РФ. Решение о том, проводить ли их в условиях военного положения, будут принимать сами регионы.