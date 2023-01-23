23 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Исследование: у многих россиян выросли расходы на продукты

Менее 10% граждан России за 2022 год сократили свои траты на деликатесы и готовую еду, при этом у многих выросли расходы на продукты.

Об этом следует из материалов консалтинговой компании "Яков и партнеры" и исследовательского холдинга "Ромир". В исследовании говорится, что всего за последний год россияне увеличили траты на молочную продукцию (39%), свежие фрукты и овощи (36%), бакалею (34%), птицу (34%), яйца (33%) и мясную продукцию (33%) и сократили расходы на деликатесы и готовую еду (7%)".

Также граждане в большинстве своем изменили и набор брендов в продуктовой корзине: 39% из них - из-за роста цен, 33% - из-за ухода с рынка привычных брендов, а 21% - для тестирования отечественного производства. По словам экспертов, пока что менее половины перешедших остались довольны заменой.

Как сообщила соавтор отчета и директор по работе с клиентами "Ромир" Анастасия Сидорина, эти два фактора вместе со стремлением потребителя рационализировать траты смогут способствовать росту и развитию собственных и эксклюзивных торговых марок для торговых сетей, несмотря на то, что 52% респондентов уже осознанно выбирают подобные товары, сообщает РИА "Новости".

Напомним, годовая инфляция в России весной 2023 года может временно опуститься ниже 4% на эффекте высокой базы.

Теги: исследование, продукты, еда



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Ранее 23.01.2023 03:04 Мск Исследование: россияне стали больше тратить на лекарства и ЖКУ

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