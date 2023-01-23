23 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

В России стартовал прием заявок на отсрочку для ИТ-специалистов от весеннего призыва

23 января в России начинается прием заявок на отсрочку от весеннего призыва для ИТ-специалистов.

Он ведется через портал госуслуг. Вместе с началом приема заявок на отсрочку от несения срочной службы меняются и правила подачи заявлений - информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник. Сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний необходимо направить заявление с 23 января по 6 февраля. После этого работодатель сможет увидеть заявление в своем личном кабинете на портале. При этом, если сотрудник не имеет личного кабинета на "Госуслугах" или не отправил свои данные, то организация может внести его в список самостоятельно.

Проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через "Госуслуги" необходимо до 9 февраля. После этого министерство передаст списки в Минобороны до 1 марта, а с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Для получения отсрочки от несения срочной службы сотрудник должен иметь российское гражданство, работать по трудовому договору, иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку, а также работать в аккредитованной ИТ-компании не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года.

Сама компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года. Однако, если же стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Напомним, Министерство обороны России готово поддержать ранее внесенные в Госдуму поправки к законодательству о мобилизации, предоставляющие отсрочку от призыва отцам детей-инвалидов и россиянам, которые являются единственными детьми одиноких родителей-пенсионеров.

Теги: ИТ-специалисты, отсрочка, армия



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Ранее 19.01.2023 19:32 Мск Минцифры начинает принимать от IT-специалистов заявки на отсрочку от весеннего призыва


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