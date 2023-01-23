23 Января 2023
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Общество В России
Фото: infox.ru

СМИ: вырос средний балл для поступления на бюджет в региональных вузах

Многие региональные университеты России на фоне двухлетнего увеличения бюджетных мест в 2022 году смогли увеличить средний балл при приеме на бюджет и количество платных студентов.

Об этом следует из ежегодного мониторинга качества приема в российские вузы за прошлый год, подготовленном НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки.

В прошлом году средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет без учета вузов Москвы и Санкт-Петербурга увеличился с 66,9 балла до 67,1. В целом по стране средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет вновь не показал рост, но и не снизился, составив те же 70,3, что и в 2021 году. (средний балл ЕГЭ платного приема также не изменился – 65,5). В 2021 году, как отмечалось в предыдущем мониторинге, средний балл ЕГЭ впервые за 10 лет наблюдений продемонстрировал снижение в целом по России на 0,5. Тогда это произошло из-за увеличения числа бюджетных мест для региональных вузов (с 67,5 балла в 2020 г. до 66,9 в 2021 г.), т. е. смогли поступить те абитуриенты, которые раньше не проходили по конкурсу баллов.

В 2022 году Минобрнауки заявило о приросте 38 тыс. бюджетных мест. За два года число бюджетных мест выросло больше чем на 20% в 85 вузах. Наибольший прирост мест (на 65%) произошел в Национальном исследовательском Томском государственном университете, Балтийском федеральном университете им. И. Канта (на 50%), а также в Дальневосточном федеральном университете (на 45%), Арктическом федеральном университете (на 43%) и других региональных вузах. Из столичных университетов контрольные цифры приема резко увеличили только МИФИ – 66%, Станкин – 42%, Первый государственный московский медицинский университет им. И. М. Сеченова – 36%.

Как сообщил научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, речь идет о новом феномене для системы высшего образования в России. "Репутация ведущих нестоличных университетов настолько сильно выросла за последние годы, что, даже увеличив бюджетный прием на десятки процентов, эти университеты сумели удержать и даже нарастить как качество приема, так и численность платных студентов", – заявил он.

Например, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского увеличил рост бюджетного приема за два года на 22%, средний балл – на 1,5, платный прием – на 15%, сообщают "Ведомости".

Теги: вузы, образование



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