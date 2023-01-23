Годовая инфляция в России весной может опуститься ниже 4%

Годовая инфляция в России весной 2023 года может временно опуститься ниже 4% на эффекте высокой базы.

Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии "Динамика потребительских цен" Центробанка РФ. В I квартале показатель ожидается в районе 5% и есть тенденция к дальнейшему снижению, говорил ранее президент Владимир Путин 18 января.

По данным регулятора, в декабре 2022 года потребительские цены в месячном выражении выросли на 0,78%. Основной повышательный вклад внесла более ранняя индексация тарифов на коммунальные услуги – в среднем на 8,54%: она добавила 0,3 п. п. к месячной инфляции.

Как отмечает Банк России, замедление роста цен в мае – декабре 2022 года отчасти компенсировало ценовой скачок, произошедший в марте – апреле. По прогнозу Центробанка, в текущем году инфляция составит 5–7%, в 2024 году – вернется к таргету в 4%, сообщают "Ведомости".

Напомним, Владимир Путин продолжает надеяться на позитивные тренды в экономике в начале 2023 года. И призывает правительство "поддержать, закрепить эту тенденцию". По словам главы государства, в первом квартале 2023 года (от которого прошло уже больше 15%) инфляция может снизиться на 5% - до уровня ниже 4% (ранее такие надежды высказывал глава Минэкономразвития Максим Решетников).