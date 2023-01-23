23 Января 2023
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Спорт В России
Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

Валиева: Довольна решением РУСАДА по своему допинг-делу

Российская спортсменка, олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире фигуристов Камила Валиева сообщила, что она довольна решением дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА, который не нашел ее вины или халатности в положительной допинг-пробе.

"Конечно, довольна. Чемпионат России каждый год", — сказала спортсменка. WADA и Международный союз конькобежцев заявили, что изучат решение РУСАДА и могут оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), комитет РУСАДА установили, что Валиева нарушила антидопинговые правила, но не нашли в ее действиях вину или халатность и лишил фигуристку только победы на чемпионате России, где она и сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре 2021 года.

В ноябре 2022 года спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. WADA требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года за употребление допинга.

Теги: Валиева, спорт, РУСАДА, WADA



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Ранее 14.11.2022 14:42 Мск Спортивный арбитраж зарегистрировал апелляцию WADA по делу фигуристки Валиевой


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