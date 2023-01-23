В новых субъектах РФ началась подготовка избирательной системы к ЕДГ-2023

Центризбирком России планово осуществляет подготовку к выборам в заксобрания новых территорий РФ.

Они пройдут в сентябре 2023 года, а решение о том, проводить ли их в условиях военного положения, будут принимать сами регионы. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Между тем все четыре новых субъекта приняли первые нормативные акты для формирования избирательной системы, и до 10 марта в них должны появиться региональные избирательные комиссии.

Как считают эксперты, с помощью проведения выборов руководству России важно показать, что ситуация на новых территориях под контролем, а жизнь приближается к нормальной, сообщает "Коммерсант".

Напомним, назначение сенаторов от новых субъектов России затягивается. В Донецкой народной республике, ни врио главы Денис Пушилин, ни Народный совет не планируют делегировать своих представителей в верхнюю палату как минимум до принятия новой республиканской конституции, как максимум — до выборов, которые должны пройти в сентябре 2023 года.