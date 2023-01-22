Главный прокурор Болгарии заявил о непричастности Софии к подрыву Крымского моста

Болгарские прокуроры установили непричастность страны к теракту на Крымском мосту. Об этом заявил главный прокурор Болгарии Иван Гешев.

"Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту", — написал он в Twitter.

Прокурор добавил, что заявления о "болгарском следе" в произошедшем являются "российской гибридной атакой на европейское сообщество".

Ранее ФСБ России заявила о том, что организатором взрыва на Крымском мосту был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.

В сообщении ведомства говорилось, что фура с взрывчаткой, предположительно, приехала в Россию с Украины сложным маршрутом, побывав в Грузии, Армении и Болгарии. Болгария и Грузия заявили, что проверили информацию, и на их территории не было машин, фигурирующих в расследовании.