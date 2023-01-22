"Смысл их сравнений абсолютно понятен": Пригожин высказался о статье Financial Times про себя и Распутина

Обозреватель газеты Financial Times Тони Барбер опубликовал статью, в которой сравнил личности российского бизнесмена Евгения Пригожина и крестьянина Григория Распутина. Ситуацию в беседе с изданием «Век» прокомментировал сам предприниматель. Он отметил, что автор британского издания «закинул» глубоко философскую мысль.

«Я не очень подробно знаком с историей Распутина, но, насколько мне известно, важное качество Распутина — это то, что он останавливал кровь юного царевича заговорами. Я, к сожалению, кровь не останавливаю, я пускаю кровь врагам нашей Родины. И не заговорами, а только при непосредственном контакте с ними. Но смысл их сравнений и бесконечных обсуждений моей скромной персоны абсолютно понятен», —приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

По словам бизнесмена, когда дети «шкодят», они стараются обратить на себя внимание папы. Он порекомендовал всем американцам и британцам «прийти к своему папочке, попросить у него прощения и в дальнейшем вести себя нормально».