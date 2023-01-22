ВС РФ заняли выгодные рубежи в ходе наступления на Запорожском направлении

Подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на Запорожском направлении, сообщает Минобороны РФ.

За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап.

Также были уничтожены две гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Пречистовка (ДНР), а также гаубица Д-30 в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области.