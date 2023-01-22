22 Января 2023
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Образование В России
Фото:администрация Ялты

Депутат Казакова опровергла исключение "Архипелага ГУЛАГ" из школьной программы

Вопрос об исключении из школьной программы произведения Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" не стоял и не стоит, заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Таким образом она прокомментировала высказывание первого замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрия Вяткина о том, что в этом году в школьную программу по литературе могут внести изменения.

По словам Казаковой, эта тема не обсуждалась ни во фракции партии в ГД, ни в профильном думском комитете. Вопрос не обсуждался также с профессиональным сообществом, добавила она.

"Вопросы исключения из школьной программы того или иного раздела, произведения или наоборот включения в программу – это сложный и длительный процесс. Такие решения не принимаются просто так, на основании частного мнения", - приводятся слова Казаковой на сайте "Единой России".

Теги: казакова, архипелаг гулаг



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