Российская армия наступает в направлении Орехова и Гуляйполя в Запорожской области

Российские силы ведут наступление в направлении городов Орехов и Гуляйполе в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости.

По его словам, на этих участках идут активные боевые действия, инициатива у российской армии.

Накануне Рогов заявлял, что в Запорожской области удалось взломать первую линию украинской обороны. 20 января, по его данным, боевые действия в регионе активизировались практически на всей линии соприкосновения.

Минобороны РФ сообщало, что российскими военными освобожден населенный пункт Лобковое (25 километров от Орехова).