Российская армия наступает в направлении Орехова и Гуляйполя в Запорожской области
Российские силы ведут наступление в направлении городов Орехов и Гуляйполе в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости.
По его словам, на этих участках идут активные боевые действия, инициатива у российской армии.
Накануне Рогов заявлял, что в Запорожской области удалось взломать первую линию украинской обороны. 20 января, по его данным, боевые действия в регионе активизировались практически на всей линии соприкосновения.
Минобороны РФ сообщало, что российскими военными освобожден населенный пункт Лобковое (25 километров от Орехова).