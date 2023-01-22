22 Января 2023
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Политика За рубежом
Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров жестко осудил акцию с сожжением Корана в Стокгольме

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал акцию перед зданием посольства Турции в Стокгольме, на которой датский ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран.

"Только одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи способны покушаться на святые ценности, называя это знаком протеста", — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Он отметил, что "это порождение геенны таким образом выразило протест официальной Анкаре, которая голосует против вступления Швеции в НАТО".

Кадыров также выразил уверенность, что акция была не только согласована со шведскими властями, но и проплачена ими.

По его словам, все, что связано с НАТО, является "безбожием", а политика альянса пропитана "неверием и распространением культа разврата и нечисти".

21 января Палудан, возглавляющий датскую антиисламскую партию Stram Kurs ("Жесткий курс"), сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. Акция была согласована с мэрией, Палудан заплатил положенный взнос.

Анкара осудила проведение акции и назвала это "открытым нарушением" меморандума о вступлении в НАТО. Турция на этом фоне отменила визит министра обороны Швеции. 27 января Пол Йонсон должен был обсудить в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, к этому моменту не ратифицированную Турцией.

Теги: кадыров, сожжение корана, швеция



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