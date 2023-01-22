22 Января 2023
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Общество В России
Фото: t.me/volikovskaia_io

В Госдуме призвали убрать из школьной программы книги, не выдержавшие "испытания временем"

Школьную программу по литературе пересмотрят в этом году, изменения анонсировал министр просвещения Сергей Кравцов. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Единой России" в Госдуме Дмитрий Вяткин.

По его словам, думский профильный комитет уже обсуждал этот вопрос с министерством культуры.

Так, литературные произведения, которые не прошли "испытания временем", например, "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына, должны быть исключены из школьной программы, считает Вяткин.

"Как показал исторический анализ "Архипелага ГУЛАГа", который пока еще не убрали, а я думаю, недолго осталось ему находиться в школьных программах, многие факты Александром Исаевичем были "высосаны из пальца", придуманы. Историки проверяли все факты", - цитирует Вяткина ТАСС.

"Была попытка получить за это премию — за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину", - добавил он.

Напротив, по словам депутата, в школьную программу добавят ряд произведений советских авторов, в том числе "Молодая гвардия" Александра Фадеева, "Горячий снег" Юрия Бондарева.

Вяткин заявил, что законодатели "рубить с плеча" не собираются, но "намерены восстановить историческую справедливость в отношении советских произведений, которые воспитывают чувство патриотизма, сохраняют историческую память".

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею вернуть в школьную программу "Молодую гвардию" Александра Фадеева, "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Донские рассказы" Михаила Шолохова, "Брестскую крепость" Сергея Смирнова и другие произведения.

Теги: вяткин, архипелаг гулаг, книги, школьная программа



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