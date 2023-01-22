Пять человек погибли в ДТП на трассе в Челябинской области

Пять человек стали жертвами ДТП в Челябинской области, еще один пострадал.

Авария произошла утром 22 января на 34-м км автодороги Тюбук – Кыштым, столкнулись автомобили Volkswagen Jetta и Volkswagen Polo. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Оба водителя от полученных травм скончались на месте. Также в ДТП погибли трое пассажиров Polo: мужчина и две женщины. Еще одного пассажира госпитализировали.

По предварительным данным, авария произошла из-за выезда одного из автомобилей на полосу встречного движения.

Ранее в Челябинске на улице Новороссийская водитель маршрутного такси ПАЗ совершил наезд на старушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пожилая женщина скончалась на месте.