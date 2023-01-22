Ставку по "Сельской ипотеке" снизили до 0,1% для приграничных территорий

Правительство РФ снизило ставку по программе "Сельская ипотека" с 3 до 0,1% для приграничных территорий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

С момента старта программы "Сельская ипотека" уже выдано более 109,7 тысяч кредитов на сумму 220,4 млрд рублей. Благодаря программе граждане смогли купить или построить более 6 млн кв. м жилья.

Ранее "Российская газета" уточняла, что получить ипотеку по околонулевой ставке на строительство или приобретение жилья смогут жители отдельных районов Дагестана, Карачаево-Черкесии, Карелии, Северной Осетии, Алтайского края, Астраханской, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Смоленской и Челябинской областей.