Zeit: Нерешительность Шольца по вопросу поставки танков для Украины вызвала скандал в бундестаге

В руководстве Германии обсуждения военной помощи Киеву вызвали скандал, пишет немецкая газета Die Zeit.

По данным издания, многие депутаты требуют определенности от канцлера ФРГ Олафа Шольца. "Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить почему", — заявила глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

В ответ на ее критику председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених подчеркнул, что в вопросе поставок боевых машин немецкого производства необходимо руководствоваться здравомыслием. По его словам, те, кто сегодня призывает поставлять танки, завтра будут требовать предоставить самолеты или отправить войска, пишут "Известия".

В пятницу глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус по итогам переговоров на военной базе Рамштайн сообщил, что поддерживающим Украину странам не удалось достичь единой позиции по поставкам танков Киеву. При этом он не подтвердил предположение о том, что Берлин блокирует поставку своих танков Leopard на Украину или пытается добиться одновременной поставки Вашингтоном танков M1 Abrams.

21 января журнал Der Spigel написал, что ФРГ готова поставить Украине 19 старых танков Leopard 2, которые используются немецкими военными на учениях для имитации врага.